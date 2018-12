Mourinho: «Uma equipa pode terminar em 10.º e o treinador sentir que foi campeão»

Apenas três dias depois de ter, o Manchester United regressa amanhã ao relvado, agora para receber o Fulham. E José Mourinho antevê uma partida complicada."Quero ser positivo e pensar que vamos ganhar, mas se não acontecer, temos de dar crédito a quem o merece porque o jogo não são 11 contra 0, mas sim 11 contra 11. Haverá bons jogadores do outro lado, trata-se de uma equipa treinada por um dos dois mais importantes treinadores na história da Premier League, na minha opinião. Têm muito potencial para chegarem aqui e causarem-nos dores de cabeça", considerou José Mourinho.O treinador do Fulham é agora Claudio Ranieri, "um amigo" a quem Mourinho enviou uma mensagem de boas vindas, quando soube do seu regresso à Premier League. "É um homem fantástico", elogiou o técnico português.Mourinho ainda não sabe com que equipa poderá contar, uma vez que tem uma série de jogadores limitados, e foi confrontado com a ausência de Fred, contratado no verão mas que não tem estado entre as suas primeiras opções. "Passo a passo. Há outros jogadores, em outros clubes, que precisaram de tempo e que jogaram menos tempo que o Fred. Penso que quando a equipa estiver defensivamente mais forte e não precisar tanto do meio campo, quando os jogadores estiverem mais envolvidos com o processo ofensivo, aí os horizontes do Fred vão mudar completamente."O técnico foi também confrontado com as suas declarações, quando disse que ficar em segundo na época passada foi uma das suas maiores conquistas. "Não estou a dizer que seja o nosso caso, mas uma equipa pode terminar em 10.º e o treinador sentir que foi campeão, certo? Se falarem com o David Wagner, o Rafa Benitez, o Claudio [Ranieri] e dizerem que vão ser 10.ºs esta época eles vão sentir-se como campeões. Eu fiz um trabalho fantástico, fiquei à frente de muitas equipas com muito mais potencial que nós e acabei em segundo. É simplesmente isso."