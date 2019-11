Mourinho vai ganhar no Tottenham quase o dobro do salário de Pochettino

José Mourinho vai ganhar no Tottenham quase o dobro do que auferia Mauricio Pochettino, o seu antecessor no comando técnico dos spurs, entretanto despedido. Segundo avança o 'Daily Mail', o treinador português terá um salário a rondar 15 milhões de libras por ano, quase 17,5 milhões de euros.Mourinho,, terá uma hercúlea tarefa pela frente nos próximos tempos, pois o Tottenhamna Premier League, a 20 pontos do líder Liverpool.A imprensa inglesa já começa a apontar reforços à equipa londrina; o 'Mirror' recordou esta manhã que o técnicode Bruno Fernandes, capitão do Sporting.