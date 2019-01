Mousa Dembélé deixa o Tottenham e reforça futebol chinês

O médio internacional belga Mousa Dembélé, proveniente do Tottenham, assinou um contrato válido por três épocas com o Guangzhou R&F, anunciou nesta quinta-feira o clube que alinha no campeonato chinês de futebol. Dembélé, de 31 anos, alinhava no clube inglês desde a temporada 2012/13 e vai engrossar o número de jogadores internacionais a alinhar no futebol chinês."O clube está convencido que a contratação de uma estrela de classe mundial como Moussa Dembélé permitirá melhorar a competitividade da equipa", indicou o Guangzhou R&F, elogiando a "capacidade física e o controlo de bola notável" do médio belga.Em 2018, o Guangzhou R&F conseguiu a manutenção na competição, ao finalizar o campeonato no 10.º lugar, apenas quatro pontos acima do 15.º, que desceu de divisão, numa edição conquistada pelo Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira.