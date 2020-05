Mulher de jogador da Premier League apanhada com armas ilegais

A mulher de um futebolista da Premier League estava na posse de uma pistola eléctrica e um bastão, quando foi abordada no aeroporto de Biggin Hill, em Londres, pela polícia. De acordo com a imprensa britãnica, a polícia fronteiriça pediu que abrisse a mala quando esta aterrou num voo privado, após ter dito que não tinha nada a declarar. De acordo com fonte policial, esta terá alegado que estava protegida, por uma questão de segurança, já que ultimamente tinham-se verificado vários assaltos a casas de jogadores.





Ao jornal 'The Sun', uma fonte revelou que "quando foi pedido para abrir a mala, os oficiais encontraram armas ilegais e esta imediatamente começou a chorar". A mesma fonte considera que "de forma ingénua, pensou que estaria a fazer bem trazer uma pistola eléctrica para o Reino Unido. Claramente não tinha ideia que a posse de armas como esta, pode ser um caso muito sério".A esposa do jogador da Premier League, cuja identidade não foi revelada, viajava sozinha e explicou ainda que adquiriu as armas no estrangeiro.Refira-se que de acordo com a justiça inglesa, a posse de uma pistola eléctrica pode originar uma pena de prisão até seis meses ou uma multa máxima de cinco mil libras. Também os bastões são considerados ilegais. Ainda assim, o Minitério do Interior recusa-se a comentar "casos individuais", não explicando se a mulher será punida.