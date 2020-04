Mulher de Jurgen Klopp distribui dinheiro entre funcionários de um supermercado

A mulher de Jurgen Klopp distribuiu vouchers de comida avaliados em pouco mais de 1100 euros entre os funcionários de um supermercado, como forma de "agradecimento" pelo facto de se manterem a trabalhar durante a pandemia.





O generoso ato de Ulla Sandrock teve lugar num supermercado em Formby, Liverpool, e surpreendeu os funcionários.O jornal 'Liverpool Echo' conta que a mulher do treinador alemão distribuiu vouchers de 50 libras (pouco mais de 57 euros) a todos os funcionários que estavam a trabalhar naquele momento.Mais tarde foram recolhidos pelo gerente e divididos equitativamente por todos os empregados."A Ulla não quer fazer um grande alarido disto ou receber qualquer tipo de reconhecimento público. Apenas deseja que as pessoas que estão a trabalhar neste momento tenham o reconhecimento que merecem", disse a relações públicas do casal Klopp.Um porta-voz do supermercado expressou o agradecimento em nome de toda a equipa. "Estamos imensamente gratos pelo apoio e pela compreensão evidenciadas por todos aqueles que visitam a nossa loja, mas vamos sempre respeitar a privacidade dos nossos clientes."