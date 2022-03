Multimilionário turco garante estar 'em negociações com advogados de Abramovich' pelo Chelsea

Há mais um interessado na compra do Chelsea. O multimilionário turco Muhsin Bayrak assumiu publicamente que já está, inclusivamente, "em negociações" com os advogados do atual dono dos blues."Estamos a negociar os termos da compra do Chelsea com os advogados de Roman Abramovich. Colocaremos a bandeira turca brevemente em Londres", garantiu em declarações ao jornal turco 'Yeni Safak', dando conta do estado avançado das conversações."Fizemos a nossa oferta por causa da guerra na Ucrânia. Por acharem a Turquia segura, querem obter a maior parte do dinheiro [do negócio] em solo turco. Planeamos firmar o contrato em breve", adiantou ainda.Bayrak é conhecido por investimentos em criptomoedas, construção civil e energia, sendo o fundador do AB Group Holding, empresa cujo valor poderá ascender a mais de 9,5 mil milhões de euros.Segundo a imprensa inglesa, também os multimilionários Todd Boehly e Hansjorg Wyss estão interessados na compra do Chelsea. Roman Abramovich estará a pedir cerca de 3 mil milhões de libras (cerca de 3,6 mil milhões de euros) pelo emblema londrino.