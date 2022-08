Nagelsmann explica o 'não' a Ronaldo e brinca com a situação: «Acho que o Jorge Mendes cobra 10% cento»

Julian Nagelsmann viu Cristiano Ronaldo ser apontado ao Bayern Munique, que já desmentiu o interesse no atual jogador do Manchester United. O técnico dos bávaros detalhou esta sexta-feira o porquê de o perfil de jogador não encaixar no pretendido pelo atual decacampeão germânico. Nagelsmann foi instado sobre o porquê de Jorge Mendes estar a oferecer o internacional português, de 37 anos, a vários emblemas pela Europa... e respondeu com boa disposição."Acho que ele [Jorge Mendes] cobra 10 por cento", brincou o treinador alemão, de 35 anos, fundamentando mais ainda a declaração. "Acho que anda muito no telefone. Vi num documentário. Por mim está tudo bem, é uma coisa boa o facto dos jogadores terem agentes que não estão apenas no futebol pelo dinheiro, mas estão sim a trabalhar. Acho que é bastante normal que ele esteja a tentar isso. É preciso ter poder compara comprá-lo. Ele não é o jogador mais jovem e trata-se de uma enorme quantidade de dinheiro. Acho que há muitos clubes que gostariam de tê-lo, mas penso que para 15 equipas da Bundesliga seria ser muito difícil pagar o salário. Todos os clubes sabem que ele é um grande jogador, que irá marcar muito golos e vender muitas camisolas, mas também irá trazer muito mediatismo", garantiu o técnico.Já sobre a hipótese de ir para o rival Borussia Dortmund, Nagelsmann frisou não estar preocupado."Não é da minha conta se ele vai para o Dortmund. Ele é um bom jogador e marcou muitos golos na carreira e provavelmente vai marcar mais alguns. Mas se ele vai para o Borussia Dortmund ou não é irrelevante para a minha felicidade", atirou.