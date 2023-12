Namorada de Oliver Spedding, que abraçou carreira porno, morre duas semanas depois do ex-futebolista

Duas semanas depois da morte de Oliver Spedding, ex-jogador do Crystal Palace que trocou o futebol pelo cinema para adultos, o 'The Sun' noticia que Sophie Anderson, namorada do antigo futebolista e igualmente atriz porno, morreu. Tinha 36 anos.Segundo o jornal inglês, Anderson, que declarou ter tido relações sexuais com dezenas de milhares de homens ao longo da sua carreira, morreu nos últimos dias, não tendo sido avançado o que terá levado a este desfecho.A atriz Rebecca More, amiga da falecida, confirmou a trágica notícia: "Estou devastada com a morte da Sophie. Partilhámos momentos incríveis juntas e é assim que a vou recordar."Em 2022 Sophie Anderson passou por graves problemas de saúde, depois de sofrer uma grave infeção provocada por um dos seus implantes mamários.Oliver Spedding conheceu a famosa atriz numa orgia organizada para um dos seus filmes.