Nani lembra conselho dado a Bruno Fernandes: «Não vás para o City, vai para o United!»

"Assim que vi as notícias, as possibilidades que existiam, disse-lhe logo: 'Não escolhas o Manchester City, nem outra equipa qualquer. Escolhe o Manchester United'", revelou Nani, ao site Goal.Antigo jogador dos red devils, Nani não podia ficar mais feliz assim que soube do destino final de Bruno Fernandes."Alguns meses depois ele mudou-se para o United. Fiquei muito feliz porque o meu conselho foi a escolha dele. O momento em que o vi jogar e a ser o melhor em campo, a marcar golos, foi fantástico. É bom ver quando as coisas resultam desta forma", atirou.Nani reconhece grande talento ao ex-companheiro."Quando joguei com ele, vi muita qualidade e potencial. Um dia, enquanto conversávamos, motivei-o a treinar um pouco mais intensamente porque, naquele momento, era só isso que ele precisava para competir ao mais alto nível num campeonato como a Premier League, a Liga espanhola, ou outro", concluiu.