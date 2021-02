«Não me faças pegar fogo à tua casa e queimar toda a gente»: 3.500 ameaças a craques da Premier League

Os insultos racistas têm subido de tom (e de número), infelizmente, e na Premier League os relatos são quase diários e têm jogadores, treinadores ou árbitros como alvos 'visíveis'. São muitos os que, escondendo-se atrás de perfis falsos no Twitter, Facebook ou Instagram descarregam a fúria e impropérios depois de um resultado desfavorável ou, simplesmente, porque sim.





Segundo revela o 'Daily Mail', a Signify, empresa de inteligência artificial de Londres, estudou 800 mil publicações nos últimos 30 dias e identificou 3.500 mensagens de ameaças e insultos a Héctor Bellerin, Antonio Rudiger, Granit Xhaka e Harry Kane. Segundo o estudo, 90% das contas que enviaram estes comentários estão ativas."Quero que Xhaka se pendure numa árvore esta noite!, escreveram ao jogador do Arsenal no Twittter. A Rudiger, enviaram mais de 1.800 mensagens com emogis de serpentes, ratazanas e outros insultos racistas; já a Bellerin criticaram-no por ter feito campanha a favor de uma organização LGBT. Kane também recebeu mensagens antisemitas.Além destes jogadores, James McClean, médio do Stoke City, partilhou uma ameaça de morte em direto no Instagram: "Não me faças pegar fogo à tua casa e queimar todos os que estão lá dentro". McClean pediu aos media e ao público que os ajudem a terminar com esta situação.