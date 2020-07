Nathan Aké mais perto do Manchester City

Nathan Aké, central do Bournemouth, está a caminho do Manchester City. De acordo com a imprensa inglesa, o jogador deverá tornar-se pupilo de Pep Guardiola em breve, apesar do forte assédio de Manchester United e também Chelsea, clube de onde saiu em 2017.

O jogador holandês de 25 anos tem contrato até 2022 mas deverá sair do Bournemouth a troco de qualquer coisa como 40 milhões de euros.