N'Dombélé chega ao Tottenham numa transferência recorde para os spurs

O internacional francês Tanguy N'Dombélé, que representou o Lyon nas duas últimas temporadas, assinou contrato até 2025 com o Tottenham, que vai desembolsar 60 milhões euros pelo médio, anunciou esat terça-feira o emblema francês.O médio, de 22 anos, torna-se o reforço mais caro da história do Tottenham, quarto classificado da última edição da Premier League e finalista da Liga dos Campeões, sucedendo ao defesa colombiano Davinson Sanchéz, por quem os spurs pagaram 40 milhões ao Ajax, em 2017.Além dos 60 milhões fixos que vai receber, o Lyon anunciou que o negócio inclui igualmente outros dez em variáveis.N'Dombélé, que conta com seis internacionalizações pela seleção francesa, representou Guingamp e Amiens, antes de se mudar para o Lyon há duas temporadas.Já esta terça-feira o Tottenham tinha também confirmado a contratação de Jack Clarke ao Leeds, sendo que o extremo, de 18 anos, vai manter-se em Elland Road, por empréstimo dos spurs.O clube londrino não contratava qualquer jogador há 18 meses, desde que o brasileiro Lucas Moura se juntou ao plantel comandado por Mauricio Pochettino, em janeiro de 2018.