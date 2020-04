Ndombélé: o motivo que colocou Mourinho no centro da polémica

José Mourinho está, desde terça-feira, envolvido na polémica em torno da sua presença, juntamente com mais três jogadores do Tottenham, num parque em Londres.





O vídeo tornado público, e que rapidamente ganhou notoriedade, mostra alegadamente o treinador português a dar uma sessão de treinos a Ryan Sessegnon, Davinson Sánchez e Tanguy Ndombélé, este último que seria, de acordo com informações recolhidas pelo '', o verdadeiro motivo da presença de Mourinho no local.Segundo a mesma fonte, o técnico luso achou por bem encontrar-se com o médio francês, ex-Lyon, para dizer-lhe que é uma peça essencial para a equipa – ele que transferiu-se no início da presente temporada por 60 milhões de euros, tendo até ao momento apenas 944 minutos somados na Premier League.Ryan Sessegnon e Davinson Sánchez também entram na narrativa, mas. Os dois jogadores dos spurs vivem perto do local onde Mourinho e Ndombélé foram avistados, estando no momento a cumprir um treino diário… sem cumprir o distanciamento social recomendado, face à pandemia de Covid-19.Depois do sucedido, foi a vez de uma fonte oficial do Tottenham vir a públicodos jogadores, pedindo-lhes que continuem a cumprir o isolamento social recomendado pelas entidades oficiais de saúde.Já José Mourinhoque não esteve bem. "Aceito que as minhas ações não tenham sido corretas nem de encontro com o protocolo do governo. É vital que todos nós façamos a nossa parte e possamos seguir as instruções do governo para ajudar os nossos heróis de saúde e salvar vidas", atirou.