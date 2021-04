Neil Warnock revela o outro lado de José Mourinho e fala num homem "humilde"

José Mourinho já fez alguns inimigos ao longo da carreira, mas também coleciona amigos. E Neil Warnock, agora treinador do Middlesbrough, no Championship, é um deles. O técnico - que defrontou o ex-treinador do Chelsea, Manchester United e Tottenham na Premier League, refere-se ao português como um homem "humilde".





"Ele sempre foi humilde comigo", disse Warnock à rádio talkSPORT, que esta sexta-feira anunciou Mourinho como comentador do Europeu. "Nos últimos seis meses devo ter recebido umas três ou quatro mensagens dele.""As pessoas esquecem-se desse lado dele. Para ser um vencedor é preciso ter algo de diferente. É preciso ter o desejo de sair e mostrar a todos que és o melhor e ele sempre teve isso", acrescentou.Warnock compara Mourinho a Brian Clough, carismático treinador inglês que não fugia a uma boa polémica ou controversia. "Os jogadores olhavam para ele antes dos jogos e diziam 'uau'. Lembro-me de as pessoas me falarem dele quando eu comecei em Notts County. Os jogadores, se fosse preciso, passavam por um muro de tijolos por ele em campo. Penso que o José é um pouco como oClough. Os jogadores morriam por ele."Já sobre o futuro de Mourinho, que foi despedido do Tottenham este mês, Warnock espera que o português vá para um destino bem soalheiro. "Antes de ele ir para o Tottenham, eu pedi-lhe que fosse para o Real Madrid outra vez porque eu gostava de passar um longo fim de semana em Espanha. Mas ele foi para o Tottenham, por isso espero que para a próxima vá para um sítio bem agradável, para eu o poder visitar", acrescentou Warnock, de 72 anos, em tom de brincadeira.