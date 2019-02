Nélson Oliveira dá vitória ao Reading

O Reading, orientado pelo português José Gomes, recebeu e venceu o Blackburn (2-1) na 32ª jornada do Championship, graças a um golo de Nélson Oliveira.O internacional português, que voltou à competição após ter sofrido uma lesão grave , ao ser pisado na cara por Tyrone Mings na partida frente ao Aston Villa, atuou com uma máscara de proteção, mas isso não o impediu de marcar o golo da vitória dos royals ao minuto 86, poucos minutos depois do Blackburn ter reposto a igualdade no marcador.Com esta vitória, o clube inglês subiu ao 21º posto do segundo escalão do futebol inglês com 29 pontos, fugindo assim aos lugares de despromoção, ficando 1 ponto acima da linha de água.