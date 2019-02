Nélson Oliveira operado com sucesso à cara

Imagens impressionantes: Nelson Oliveira ficou quase irreconhecível após ser pisado na cara



O futebolista português Nélson Oliveira, que atua nos ingleses do Reading e saiu gravemente lesionado na cara no jogo de sábado contra o Aston Villa (0-0), foi este domingo operado com sucesso, anunciou o clube britânico."O Nélson Oliveira foi hoje submetido a uma cirurgia e está a recuperar bem", informou o Reading através das redes sociais, aproveitando para agradecer a toda a equipa médica envolvida na operação e enviar "amor e apoio" ao jogador.O internacional português saiu seriamente magoado num lance disputado com o defesa inglês Tyrone Mings, que involuntariamente lhe pisou a cara, deixando-o em péssimo estado, mas consciente.Tyrone Mings também recorreu às redes sociais para lamentar o sucedido e desejar as melhoras ao avançado luso, assegurando que ninguém se sente pior do que ele.