Nélson Semedo apresenta-se no Wolverhampton: «Podem esperar um lateral-direito moderno»

Nélson Semedo vai iniciar uma nova etapa da carreira no Wolverhampton, uma equipa recheada de portugueses e onde o ex-lateral direito do Barcelona não terá muitas dificuldades para se adaptar. O jogador chega a Inglaterra com ambição e desejoso de "fazer coisas boas".





"Os adeptos podem esperar um lateral-direito moderno, que gosta de atacar", explica o jogador ao site do seu novo clube, quando inquirido sobre o que pode dar à equipa. "Gosto de atacar e de vir para trás. Da minha parte podem esperar muito trabalho e ambição."Semedo explica por que escolheu os wolves. "Trata-se de uma boa equipa, que joga bom futebol. Fizeram uma bela época, é um clube importante em Inglaterra e na Europa. Espero que este ano possamos fazer grandes coisas", referiu, elogiando, depois o treinador Nuno Espírito Santo. "Fez coisas muito boas aqui e em outras equipas. Vou aprender muito com ele."O defesa, que falou com os muitos compatriotas que integram o plantel, espera "alcançar os seis primeiros e, se possível, fazer algo ainda mais especial. "Estou muito feliz por estar aqui".