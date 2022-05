Nélson Semedo falha os últimos quatro jogos da época do Wolverhampton

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nélson Semedo anunciou que irá falhar o resto da temporada. O lateral-direito do Wolverhampton está lesionado."Infelizmente não poderei jogar mais esta temporada, só tenho de apoiar a equipa nos jogos que faltam e focar-me na recuperação. Até a próxima temporada", referiu o internacional português aos adeptos através das redes sociais. Nas últimas quatro rondas, o Wolves defronta o Chelsea, o Manchester City, o Norwich e o Liverpool.Semedo, de 28 anos, cumpriu 28 jogos oficiais esta temporada. Saiu lesionado do encontro em casa com o Brighton (0-3), aos 53 minutos.