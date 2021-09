Nem Rúben Dias, nem Van Dijk: Ferdinand elege melhor central da Premier League e surpreende

Rio Ferdinand não considera Rúben Dias - eleito o melhor jogador da Premier League na época passada - nem Virgil van Dijk os melhores defesas centrais da Premier League. O antigo jogador do Manchester United, também ele um antigo central, escolhe Antonio Rudiger, do Chelsea.





"Desde que Tuchel chegou penso que ele passou a ser o melhor central. Ele e o Rúben Dias estão muito perto um do outro, mas o efeito que o Rudiger tem na equipa é enorme", considerou Ferdinand, no seu canal do YouTube."Com o Frank [Lampard] era evidente que o Rudiger não tinha grande importância. O treinador não gostava dele. Houve até rumores de que iam colocá-lo no mercado", acrescentou Ferdinand sobre o alemão do Chelsea, que marcou um golo no último jogo da equipa, frente ao Tottenham.O contrato de Rudiger, de 28 anos, termina no final da época e não há, para já, sinais de renovação. Mas Tuchel quer segurá-lo, pois tem sido um dos elementos fundamentais na equipa dos blues. "Espero que encontrem uma solução, só que estas coisas não se resolvem apenas entre os treinadores e os jogadores...", acrescentou Ferdinand.