Neville deixa dica a Bruno Fernandes: «Tem de ser esperto com o árbitro»

O Manchester United está em crise profunda e a eliminação na Taça da Liga inglesa, às mãos do Newcastle (2-0), foi mais um prego no caixão red devil. Agora é altura de apontar o dedo a Erik ten Hag e a alguns dos jogadores que, para comentadores e adeptos, não estão a render aquilo que deles era esperado, como são os casos de Antony ou Onana.

Gary Neville, antigo capitão do emblema de Old Trafford, decidiu deixar algumas dicas ao português Bruno Fernandes, que considera ainda não ter todas as manhas essenciais para desenvolver a sua função de modo efetivo.

"Um capitão tem de ser esperto com o árbitro. Demorei muito tempo até perceber que o árbitro não vai responder, a menos que mantenhas um diálogo correto com ele ao longo do jogo", iniciou sobre o tema.

"Eles sabem o que esperar do Bruno. Ele está literalmente a falar, a dar dicas e a queixar-se ao árbitro a cada 10 segundos. Isso não o está a ajudar a ele nem à equipa. E também não ajuda ao trabalho do árbitro em campo", rematou.