Newcastle confirma a presença na Liga dos Campeões 20 anos depois

O Newcastle confirmou esta segunda-feira a presença na Liga dos Campeões de 2023/24, 20 anos depois da última presença, em 2002/03, com Alan Shearer como capitão dos magpies.Para tal, o empate a zero, com o Leicester, bastou hoje em St. James's Park.No 3º lugar, a equipa de Eddie Howe somou 70 pontos ao cabo de 37 jornadas, mais quatro do que o Liverpool no mesmo número de rondas, no quinto posto, e com apenas uma jornada para disputar. O Manchester United é quarto, com 69 pontos em 36 jornadas.