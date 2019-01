Newcastle contrata paraguaio Miguel Almirón ao Atlanta United

O avançado paraguaio Miguel Almirón, que representava os norte-americanos do Atlanta United, assinou um contrato válido por cinco épocas e meia com o Newcastle, anunciou esta quinta-feira o clube da Premier League.Os valores envolvidos no negócio não foram confirmados pelos clubes, mas várias fontes asseguram que o jogador terá custado 21 milhões de libras (cerca de 24 milhões de euros), verba que, a confirmar-se, fará de Almirón o jogador mais caro do clube, superando a compra de Michael Owen ao Real Madrid, em 2005.O jogador, que soma 13 internacionalizações, começou a carreira no Cerro Porteño, do Paraguai, transferindo-se depois para o Lanús, da Argentina.Em 2017, Miguel Almirón, de 24 anos, ingressou no Atlanta United, clube ao serviço do qual se sagrou, em dezembro de 2018, campeão da MLS (liga norte-americana de futebol)."Estou muito contente e ansioso para começar e conhecer os meus novos companheiros de equipa", disse o jogador ao canal televisivo do clube, admitindo que a história do clube e o treinador Rafa Benitez tiveram influência na sua escolha.Benitez garantiu que o clube, atual 14.º classificado da liga inglesa, tem acompanhado o jogador e acredita que ele "poderá trazer mais qualidade ao ataque da equipa".Além do avançado paraguaio, os magpies asseguraram hoje a contratação do defesa esquerdo italiano Antonio Barreca , de 23 anos, por empréstimo do Monaco, que o tinha contratado adquirido no início da temporada ao Torino.