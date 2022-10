Newcastle prepara mala cheia de dinheiro para renovar com Bruno Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Guimarães tem estado em franco destaque no Newcastle e tornou-se alvo da intensa cobiça de Real Madrid e Chelsea. Contudo, o emblema magpie quer tornar o internacional brasileiro numa espécie de ídolo do clube e, por isso, prepara uma mala cheia de dinheiro para convencer o craque a renovar contrato.

De acordo com as informações que chegam desde Inglaterra, o Newcastle equaciona oferecer um contrato de 230 mil euros semanais ao jogador e segurá-lo assim durante mais uma ou duas temporadas.

O craque é feliz no clube inglês e não deverá colocar grandes entraves à negociação, apesar de saber que até no Santiago Bernabéu o observam com atenção.

"Nunca duvidei do projeto. Sempre quis jogar na Premier League e agora estou a aproveitar isso mesmo. Os adeptos gostam de mim e eu gosto muito deles. Quero continuar aqui. Quero ser ídolo aqui. O Real Madrid é o melhor clube do mundo... mas aquilo que aconteceu entre nós foi apenas uma conversa. Nada mais do que isso", assegurou.