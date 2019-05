O Newcastle vai mudar de mãos. Segundo avança a imprensa britânica, esta segunda-feira, Mike Ashley, o milionário britânico que há 12 anos tinha comprado o clube, chegou a acordo para o vender por cerca de 400 milhões de euros.De acordo com o 'The Sun', o comprador é sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan, primo do proprietário do Manchester City, sheikh Mansour. A publicação avança ainda que os contratos já terão sido assinado e submetidos à aprovação da Premier League.Mike Ashley deixa assim o clube que há 12 anos investiu 153 milhões de euros.A imprensa britânica avança ainda que renovar contrato com o treinador Rafa Benítez é uma das prioridades do novo proprietário do clube.