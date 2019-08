Nicolas Pépé oficializado no Arsenal por cinco temporadas

Nicolas Pepe has today become our club-record signing!



Nicolas Pépé foi oficializado, esta quinta-feira, como a contratação mais cara do Arsenal. O avançado costa-marfinense, de 24 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.Em nota publicada no site oficial, o emblema londrina revela que o antigo avançado do Lille vai vestir a camisola número 19, que na última temporada pertencia ao guarda-redes alemão Bernd Leno. Apesar de não serem conhecidos os valores oficiais da transferências, a imprensa inglesa avança que os valores do negócio rondam os 80 milhões de euros."Nicolas é um jogador muito talentoso que era seguido por muitos gigantes europeus. Assinar um jogador com esta qualidade era uma prioridade para nós neste mercado de transferências. Vai trazer-nos velocidade, qualidade e criatividade à nossa equipa", afirmou Unai Emery, técnico do Arsenal.Na última temporada, Pépé realizou 48 partidas, tendo marcado 22 golos e 11 assistências pelo Lille.