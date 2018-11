No domingo há dérbi e Bernardo Silva já 'avisou' Mourinho

Domingo é dia de jogo grande em Inglaterra, mais concretamente em Manchester, com um dérbi entre United e City, ao qual ambas as equipas chegam moralizadas depois das vitórias a meio da semana para a Liga dos Campeões, diante de Juventus e Shakhtar Donetsk, respetivamente. Já de olho nesse embate, Bernardo Silva frisou o bom momento das duas formações, mas garantiu que a vontade dos citizens é a mesma de sempre: vencer."Foi uma boa vitória para o Manchester United, mas nós também fizemos um jogo fantástico. Ambas as equipas chegam ao dérbi com muita confiança. Apenas esperámos ser capazes de fazer um grande jogo e que o Manchester City possa vencer no final. É apenas mais um jogo. Claro que para os fãs significa um pouco mais, pois é um dérbi e porque teremos pela frente um adversário direto. Por isso, se ganharmos não vamos apenas ganhar 3 pontos, mas vamos também tirar-lhes 3 pontos", começou por apontar."É um jogo muito importante, mas é apenas mais um. Queremos vencer, como sempre. Sabemos que será complicado e que um dérbi é um jogo especial, que todos querem jogar. Há muita emoção, especialmente da parte dos adeptos, mas aqui em casa, com os nossos fãs, apenas queremos manter a boa forma, continuar a jogar bem, pressionar alto e marcar alguns golos", concluiu.