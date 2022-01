Norwich vence em Watford e deixa zona de despromoção

Um bis do norte-americano Joshua Sargent ajudou esta sexta-feira o Norwich a vencer em Watford (3-0), no encontro da abertura da 23.ª jornada da Premier League, colocando os canários fora da zona de despromoção.

Depois de um primeiro tempo sem golos, o jovem internacional pelos Estados Unidos, de 21 anos, tornou-se a grande figura da partida no Estádio Vicarage Road, ao abrir o marcador quando estavam decorridos 51 minutos, graças a uma bela finalização, dilatando a contagem, aos 74'.

Instantes depois, e numa altura em que no lado anfitrião Emmanuel Dennis já tinha recebido ordem de expulsão (78'), o Norwich rematou o segundo triunfo consecutivo, por culpa de um autogolo do recém-entrado Juraj Kucka, aos 90'+2.

Com esta vitória, o Norwich sobe ao 17.º posto da Premier League, com 16 pontos, trocando de lugar precisamente com os hornets, que estão no 18.º, com 14, e sem vencer há oito jogos na prova.