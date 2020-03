Notthingham anuncia que todos os testes ao coronavírus no clube deram negativo

O Notthingham Forest anunciou esta quarta-feira que os jogadores, técnicos e funcionários do clube foram submetidos aos testes do coronavírus e que todos os resultados deram negativo.





Em comunicado divulgado no site oficial e nas redes sociais o clube do Championship (2.ª divisão inglesa) "pode confirmar que todos os jogadores, funcionários e oficiais foram testados quanto ao coronavírus e todos os resultados foram negativos". "O clube permanecerá em estreito diálogo com os órgãos governamentais relevantes e as autoridades do futebol para garantir que as medidas corretas sejam tomadas", acrescentou a mesma nota.Recorde-se que o Notthingham Forest conta com quatro jogadores portugueses no plantel, os defesas Yuri Ribeiro e Tobias Figueiredo e os médios Tiago Silva e João Carvalho.