'Novela' Sigurdsson continua: Imprensa revela que mulher saiu de casa dias antes da detenção

A cada dia há mais uma novidade sobre a situação a envolver Gylfi Sigurdsson. Desta vez é o 'The Sun' a explicar que a mulher do jogador abandonou o apartamento de luxo onde vivem juntos para se mudar para casa dos pais. Isto aconteceu alguns dias antes da polícia se ter deslocado à morada, ter alegadamente invadido a mansão e ter encontrado vários itens que podem incriminar o jogador.

Depois de ter sido libertado sob fiança, acredita-se que o jogador tenha sido transferido para uma ‘casa segura’, de modo a ter proteção, e que alguns membros da sua família (pais e irmã) se juntaram a ele no espaço vigiado para lhe prestar algum apoio durante o processo.

A detenção do jogador aconteceu na passada sexta-feira e causou grande indignação no plantel do Everton e em toda a Premiere League.

Os adeptos do clube ficaram em choque, e após a descrição de idade, começaram a levantar o nome de Fabian Delph como o principal suspeito da situação ocorrida.

Uma fonte do 'The Sun' declararou que "têm sido dias difíceis para Delph. Ele é totalmente inocente e ainda assim foi arrastado para essa confusão depois do Everton se recusar a nomear o jogador".