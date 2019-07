Nuno destaca rendimento: «Bater o Manchester City é sempre positivo»

Após o encontro, Nuno Espírito Santo destacou que o mais importante no estágio foi a ausência de lesões: "A semana correu bem. Nós vamos regressar a casa melhores do que quando chegámos à Ásia, o que era o nosso principal objetivo. Estou satisfeito pois o que mais queria era que a equipa jogasse bem e voltasse em boas condições físicas. E bater o City é sempre positivo". Recorde-se que já na próxima quinta-feira a formação liderada por Nuno Espírito Santo arranca oficialmente a temporada. O Wolves recebe o Crusaders, em jogo da 1ª mão da 2ª pré-eliminatória da Liga Europa, deslocando-se à Irlanda do Norte passado uma semana. Para NES, "toda a equipa dá garantias no duelo".