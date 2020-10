Nuno Espírito Santo ansioso pelos testes ao quinteto português

Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Podence ainda aguardam pelos resultados aos testes à Covid-19, depois de terem estado em contacto com Ronaldo na Seleção Nacional.





Nuno Espírito Santo não esconde a ansiedade. "Talvez só tenhamos os resultados no domingo. Isso afeta preparação do jogo [com o Leeds]", realçou o português, que explicou o motivo de ter tantos compatriotas no grupo: "São bons jogadores e dão boas respostas em campo."