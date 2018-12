Nuno Espírito Santo: «Compra de Jiménez? Decisão será tomada na altura certa»

Nuno Espírito Santo não quer confirmar para já que o Wolverhampton vai acionar a opção de compra de Raúl Jiménez junto do Benfica. O treinador da equipa inglesa foi questionado sobre a situação, mas referiu que só no final da temporada haverá novidades."Essas decisões serão tomadas na altura certa e agora não é o momento para isso. Ele está focado no que está a fazer, nos treinos e nos jogos. A altura certa será no final da temporada. Até lá não faz sentido pensar ou falar nisso", referiu o treinador português em conferência de imprensa.O técnico do Wolverhampton disse ainda que todos têm de estar de acordo: "É uma escolha das três partes envolvidas: Wolves, o clube a que ele pertence, Benfica, e o jogador".Recorde-se que o clube inglês pagou 35 milhões de euros pelo empréstimo do avançado e pode avançar com mais 35 milhões para tê-lo em definitivo. Jiménez, de 27 anos, soma 16 jogos esta temporada, nos quais marcou quatro golos.