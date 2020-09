Nuno Espírito Santo confirma saída de Diogo Jota para o Liverpool: «Vai para o sítio certo»

Nuno Espírito Santo confirmou este sábado a saída de Diogo Jota para o Liverpool, informação que vinha sendo avançada desde ontem (sexta-feira) pela imprensa desportiva inglesa. À margem da antevisão para o encontro de domingo, diante do Manchester City, o treinador português rasgou vários elogios ao jovem extremo, afirmando que "nunca será esquecido" pelos adeptos dos Wolves.





"O Diogo é fantástico. Aquilo que fez por nós é absolutamente fantástico. As coisas acontecem naturalmente quando devem acontecer. Ele vai para o sítio certo. Nunca será esquecido pelos nossos adeptos", referiu.Recorde-se que a imprensa inglesa avança que o internacional luso tem acordo com o atual campeão inglês válido para as próximas cinco temporadas, numa transferência que irá render aos cofres do Wolverhampton uma quantia a rondar os 50 milhões de euros, colocando o jovem português diretamente no top-10 das transferências mais caras de jogadores portugueses.