Nuno Espírito Santo 'devolve' jogador ao Real Madrid: «Nem tudo correu bem»

A imprensa inglesa garante que o Wolverhampton procura reforçar a defesa neste mercado de transferências e Nuno Espírito Santo tem como prioridade mais um central, já que Jesús Vallejo deve deixar os lobos. O espanhol, de 22 anos, encontra-se cedido pelo Real Madrid ao emblema inglês, mas não tem tido minutos e o técnico luso confessou ontem que o central deve regressar aos merengues.





"Vou ser claro quanto ao assunto. O Vallejo deve voltar ao Real, pois ele é novo e quer jogar. É tempo de ele procurar um novo clube. Houve momentos em que jogou, uns em que jogou bem e outros em que não jogou bem. É essa a a situação dele. Claramente que nem tudo correu bem. Quando as coisas não são como se quer tens de ver como é que podem melhorar. Às vezes nem tempo há porque tens de conciliar três partes: o treinador, o jogador e os clubes", confessou NES.Além disso, o Wolves pode estar de olho em Adam Lallana. Ora, o médio, de 31 anos, não entra nas contas de Klopp no Liverpool e o 'Daily Telegraph' adianta que o Wolves está interessado na contratação do internacional inglês. Já o Liverpool pede 15 milhões de euros para o libertar.