Nuno Espírito Santo disputa lugar no Chelsea com Allegri e Lampard

Maurizio Sarri está de saída do Chelsea rumo à Juventus, onde irá comandar a equipa de Cristiano Ronaldo, e o clube londrino procura o seu sucessor. O técnico italiano de 60 anos vai deixar o banco dos blues, deverá ser anunciado como novo treinador da formação de Turim na quinta-feira, e, segundo a imprensa britânica, Nuno Espírito Santo está na calha para suceder a Sarri.De acordo com o jornal 'Express', os responsáveis do Chelsea têm seis nomes em cima da mesa, entre os quais o do treinador português, que orientou o Wolverhampton ao 7.º lugar da Premier League na última temporada.A lenda do Chelsea, Frank Lampard teria sido o escolhido pelos jogadores do Chelsea como o homem que deveria substituir Maurizio Sarri em Stamford Bridge. Mas há outros nomes. Massimiliano Allegri, que deixou a Juventus no final da temporada, também faz parte do lote apontado como possíveis sucessores de Sarri no Chelsea.O treinador do Ajax, Erik ten Hag, Javi Gracia, do Watford, e o britânico Steve Holland, que já esteve no clube londrino como adjunto, são outros dos candidatos ao cargo.