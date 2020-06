Nuno Espírito Santo: «É importante que os jogadores que entram façam a diferença»

As entradas de Pedro Neto e Adama Traoré, aos 64 minutos, foi um momento chave na vitória (2-0) do Wolverhampton frente ao West Ham. O espanhol assistiu Raul Jiménez para o primeiro e esteve na jogada do segundo golo que terminou com a finalização de Pedro Neto.





Nuno Espírito Santo, técnico dos 'lobos', lembrou a importância dos suplentes para desbloquearem o jogo."Neste altura, os suplentes têm um grande papel, têm de entrar e mudar o jogo em todas as equipas. É gerir o momento e usá-los na altura certa", disse o técnico à 'Sky Sports'.A partida marcou o regresso do Wolverhampton à Premier League. "Precisávamos disto para sentir que estamos de volta ao futebol. É pena… os adeptos deveriam estar aqui. Mas é diferente para nós, para o West Ham, é bom ter o futebol de volta. Vamos tentar fazer bons jogos para que as pessoas em casa apreciem."