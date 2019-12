Nuno Espírito Santo e o triunfo sobre o Manchester City: «O jogo foi fantástico»

O Wolverhampton venceu em casa o Manchester City por 3-2 graças a uma reviravolta impressionante consumada na reta final da partida. que permitiu à equipa de Nuno Espírito Santo ascender ao 5.º lugar da Premier League.

No final do encontro, o treinador português não escondeu a enorme satisfação pelo resultado e elogiou os seus jogadores por terem a capacidade de dar a volta ao marcador num jogo emocionante do primeiro ao último minuto. "Foi uma boa noite, uma noite muito boa. O jogo foi fantástico. Tudo mudou com o City a jogar com um homem a menos, mas foi muito bom", disse o técnico ao Amazon Prime.





"[Ao intervalo] disse aos jogadores para continuarem a fazer as mesmas coisas e encontrarem soluções. Sofremos o segundo golo e dificultámos as coisas, mas foi uma reação fantástica e os golos foram bons, muito bons", enalteceu Nuno Espírito Santo.

Confrontado com o penálti que originou o primeiro golo do Manchester City, aos 25 minutos, o treinador luso defendeu que o árbitro deve ter um papel mais importante nas decisões finais dos lances.



"[Dendoncker] toca no pé do Riyad Mahrez, mas é o suficiente? Não vou entrar em discussões, mas elas vão continuar. Devemos confiar no VAR e no árbitro. Eles vêem a imagem e se as decisões forem iguais tudo bem. Mas se o árbitro vai ao monitor e vê em câmara lenta, pode decidir melhor, pois conhece o jogo e pode sentir, ver e medir tudo, até as reações dos jogadores", concluiu o técnico português dos wolves.