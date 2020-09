Nuno Espírito Santo é para renovar

Chegou em 2017 a Inglaterra envolto em alguma dúvida. Três anos depois, Nuno Espírito Santo passou a certeza no Wolverhampton, daí o clube querer oferecer um novo contrato de três anos ao técnico português, de acordo com o ‘The Sun’.

Para além de ver o vínculo renovado e reconhecido o trabalho desenvolvido no Molineux, Nuno Espírito Santo vai ter o seu ordenado revisto dos 3,3 M€ anuais para os 4,4 M€, qualquer coisa como 92 mil euros por semana. O atual contrato expira no final desta temporada.

As recentes contratações do Wolverhampton servem também para ajudar a convencer o treinador a renovar, como frisou Jeff Shi, diretor executivo do clube, depois de oficializada a chegada de Fábio Silva. “Todas as contratações que fazemos são para ajudar o nosso treinador a construir a equipa que ele pretende”, disse o dirigente. Com a gigante chinesa Fosun International a injetar dinheiro, e com o superagente Jorge Mendes a trazer os jogadores, Nuno encontrou o equilíbrio perfeito. Na época de estreia, venceu o Championship e devolveu a equipa à Premier League. Na temporada de estreia no principal escalão, conseguiu o apuramento para a Liga Europa, algo que não acontecia há 39 anos. Na época passada, voltou a conseguir o 7º lugar.