Nuno Espírito Santo elogia Nélson Semedo: «É um jogador com talento e trabalha muito»

Nuno Espírito Santo prepara a deslocação ao terreno do West Ham já com Nélson Semedo no plantel dos wolves e não escondeu a admiração. "Penso que se encaixa na equipa e já está muito bem integrado no grupo. Agora, todos os jogadores têm de se adaptar, ele chegou há dois ou três dias. Vamos ver como corre e como evolui. Estamos muito felizes por poder contar com ele", afirmou, elogiando Podence. "Está a crescer, é um jogador com talento e trabalha muito. Espero que continue nesta forma e ajude à dinâmica da equipa", atirou.

Também o recém-chegado Fábio Silva foi alvo dos elogios de João Moutinho. "Tem muito potencial. É um jovem que tem de trabalhar e mostrar a qualidade que tem. Vai aprender muito, sobretudo com Jiménez, que joga na mesma posição que ele", frisou o médio.