Nuno Espírito Santo: «Estamos desapontados e frustrados»

Sem vencer há seis jogos para a Premier League, o Wolverhampton está em queda livre na classificação. Ocupa atualmente o 14º lugar com 22 pontos (a dez dos lugares de descida), depois da derrota (2-3) frente ao West Bromwich. Nuno Espírito Santo não escondeu a desilusão pela derrota dos lobos.





"Estou desapontado, frustrado pela forma como jogámos e com o resultado. Começámos muito mal a segunda parte e depois disso tudo se tornou mais difícil para nós", disse o técnico do Wolves."Não defendemos bem como equipa. Tentámos mudar e encontrar soluções no banco e tivemos oportunidades, mas não as conseguimos. Reforços? Não é o momento de analisar o plantel. Temos que nos preparar para o próximo jogo. A solução está aqui, devemos encontrar as melhores soluções e tomar as melhores decisões", concluiu.