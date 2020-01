Nuno Espírito Santo: «Estou muito feliz pelos rapazes»

O Wolverhampton perdeu com o Liverpool por 2-1, mas no final da partida Nuno Espírito Santo assumiu ter ficado bastante agradado pela forma como os seus jogadores atuaram. Apesar de desapontado com o desaire, o técnico luso enalteceu o que de bom foi feito.





"Foi uma performance muito boa. Defensivamente estivemos muito organizados e jogámos bem. Criámos oportunidades, estávamos bem, mas do outro lado estava uma boa equipa. Estou muito feliz pelos rapazes. O jogo foi resolvido pelos detalhes", analisou, à BT Sports.De resto, Nuno mostrou-se orgulhoso pelo facto de a sua equipa ter forçado os líderes a lutar até final: "Mostra que queremos competir e melhorar. O que nos faltou hoje terá de ser conseguido na próxima semana, de forma a sermos ainda melhores."Por fim, elogios a Adama Traoré: "É único. Tem coisas que mais ninguém tem e depois tem talento. Há imenso espaço para crescer"