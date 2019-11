Nuno Espírito Santo ganha força na linha de sucessão a Emery

Com Unai Emery na corda bamba, o Arsenal já estará no mercado de olho num possível sucessor e, segundo a BBC Sport, o treinador que é visto no seio dos gunners como opção mais forte para assumir a vaga do espanhol é Nuno Espírito Santo, atual técnico do Wolverhampton. A BBC Sport não adianta mais pormenores quanto a esta situação, mas adverte que todo este cenário estará dependente naturalmente do despedimento de Emery e também da autorização do Wolves para que o Arsenal entre em negociações com o técnico luso.





Lembre-se que o Arsenal não venceu nenhum dos últimos seis jogos, numa série na qual, para lá de ter ficado ainda mais longe do topo da Premier League, foi eliminado da Taça da Liga. Esta quinta-feira, diante do Eintracht Frankfurt, procurará o retorno aos triunfos, que a suceder colocaria os gunners nos 16-avos-de-final da Liga Europa e ajudaria, de certa forma, Unai Emery a respirar um pouco melhor.