Nuno Espírito Santo: «Os jogadores deram tudo até ao final e os adeptos adoraram isso»

Imprensa internacional rendida ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo era um treinador satisfeito no final do encontro entre o Manchester City e o Wolverhampton, duelo em que os Wolves levaram a melhor sobre os citizens,, com dois golos de Adama Traoré."Jogámos bem, estivemos a um bom nível mas especialmente bem em termos defensivos, estivemos muito bem organizados. Os jogadores trabalharam até ao final e os adeptos adoraram isso. Tivemos várias oportunidades cedo, mas é sempre muito difícil frente ao Man. City. Eles movimentam a bola de forma muito rápida, mas o mais importante é que os jogadores cumpriram com o que lhes foi pedido", afirmou Nuno Espírito Santo, em declarações prestadas no final da partida, citadas pela BBC.Adama Traoré, avançado hispano-malinês, acabou por ser a figura do encontro, ao apontar aos 80' e aos 90+4', os golos que ofereceram o segundo triunfo do Wolverhamton neste arranque de temporada, em oito jogos disputados. Um momento que, para o treinador português, tem sido procurado constantemente pelo jovem avançado."Adama Traoré está a melhor, ele é muito especial porque é muito rápido. Ele é único nisso e tem sido um momento de talento como esses que ele e a equipa estava a procurar. Esteve muito bem", vincou, aproveitando para alertar para o facto dos jogadores irem agora representar as seleções nacionais."Até agora tem sido uma época muito extensa, com vários jogos, mas mantivemos sempre em competição. Não posso dizer que em algum jogo não o tenhamos sido e é desta forma que quero que a equipa continue. Os jogadores vão agora para as seleções nacionais e só espero que voltem sem quaisquer problemas".