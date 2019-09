Nuno Espírito Santo pede motivação em dia de festa

À procura da primeira vitória na liga, a armada portuguesa do Wolverhampton, liderada por Nuno Espírito Santo, recebe o Chelsea de Frank Lampard no dia em que o Molineux celebra 130 anos. Como tal, o técnico português espera que a atmosfera dos festejos possa dar uma motivação extra à equipa, numa partida que antevê difícil. "Vamos precisar desse apoio", disse em conferência de imprensa.

Espírito Santo aproveitou para elogiar o inglês, que encontra pela primeira vez no novo papel. Como jogadores, já mediram forças num FC Porto-Chelsea para a Liga dos Campeões, em 2004. "Admiro-o muito. Era um jogador fantástico e, agora, um ótimo treinador, com boas ideias, as quais está a transmitir a uma equipa fantástica."

À exceção de Boly, o luso pode contar com todos os jogadores, que entrarão em campo com camisolas alusivas ao aniversário do estádio, na tentativa de recuperar da derrota imposta pelo Everton de Marco Silva (2-3) antes da paragem para as seleções.

Marco realça bom momento

Em relação ao Everton, o conjunto do português desloca-se amanhã a Bournemouth para continuar o bom momento verificado em Goodison Park. "A filosofia é a mesma, queremos sempre mais e essa é a chave para a vitória", referiu Marco Silva.