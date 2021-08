Nuno Espírito Santo quer Adama Traoré no Tottenham

Chegou em 2018 ao Wolverhampton pela mão de Nuno Espírito Santo e agora pode reencontrar-se com o português no Tottenham. Adama Traoré é um dos desejos do novo técnico dos spurs e, segundo o ‘Daily Mail’, Bruno Lage, o sucessor de Nuno, não se opõe à saída do extremo de 25 anos. O Wolves aceita negociar por uma verba a rondar os 45 milhões, o mesmo valor que encaixou com a transferência de Diogo Jota para o Liverpool.

O Tottenham continua ativo no mercado e já chegou a acordo com a Atalanta para a contratação do central Cristian Romero. O internacional argentino, de 23 anos, assinará até 2026 e custará cerca de 50 milhões. Tomiyasu (Bologna) é outro alvo para a defesa, até porque Davinson Sánchez deverá sair para o Sevilha. Todos estes reforços podem não ser suficientes para segurar Harry Kane. O ‘The Telegraph’ adianta que o goleador inglês de 28 anos está determinado em rumar ao Manchester City e irá expressar essa vontade a Daniel Levy, presidente do Tottenham, nos próximos dias, quando voltar de férias.