Nuno Espírito Santo: «Um par de 'pernas frescas' significa imensa coisa no futebol»

O Wolverhampton recebe esta quarta-feira o Crystal Palace e quer entrar em 2019 como saiu de 2018, ou seja, com uma vitória."Alcançámos um fantástico triunfo sobre o Tottenham e agora estamos de volta ao Molineux. O fator casa é muito importante na Premier", anota Nuno Espírito Santo, desvalorizando o facto de ser conhecido como o predador de equipas grandes: "Preparo sempre a equipa da mesma forma. Os adversários são analisados de maneira idêntica."O exigente calendário inglês obriga o treinador do Wolverhampton a realizar um delicado processo de rotação. "Não posso escolher um onze mediante aquilo que tenho pela frente. Um jogo é preparado no seu todo. Um par de ‘pernas frescas’ significa imensa coisa no futebol. Às vezes o plano resulta às mil maravilhas, como sucedeu no duelo com o Tottenham, mas nem sempre isso acontece", explica Nuno Espírito Santo, não abrindo o jogo quanto ao regresso de Diogo Jota ao ativo: "Há que esperar! Ele está a melhorar. Primeiro tem de voltar a treinar-se com o plantel. Vamos ver..."