Nuno Espírito Santo: «Vamos ter um ciclo de jogos muito complicado»

Três jogos, três vitórias e zero golos sofridos no pós-retoma. O Wolverhampton subiu ao 5º lugar - ainda que com mais um jogo do que o Man. United - depois da vitória (1-0) frente ao Aston Villa e está em posição de Champions, caso a suspensão do Man. City nas provas europeias se mantenha.





"Tivemos um bom desempenho em termos de organização, controlando o Aston Villa", analisou o técnico à BBC que voltou a comentar a falta de adeptos. "Ninguém se vai habituar, nunca. Os adeptos são insubstituíveis. Estamos felizes por ter o futebol de volta, mas queremos que tudo regresse à normalidade".O técnico não abordou uma possível 'candidatura' à Liga dos Campeões, mas lembrou o "ciclo difícil" que se avizinha. "Vamos ter um ciclo de jogos muito complicado. Agora é tempo de recuperar, porque na próxima semana vamos ter três jogos e, por isso, vai ser difícil. Vamos ver o que acontece..."