Nuno lança apelo após suspense do VAR: «Não tirem a emoção às pessoas»

"Bastante orgulhoso" da atuação dos seus pupilos diante do Manchester United , Nuno Espírito Santo voltou a apontar o dedo ao VAR, especialmente pelo facto de ter 'cortado' o momento de celebração pelo golaço de Rúben Neves . Ainda que não se mostre contra o VAR diretamente, o técnico português volta a deixar no ar a ideia de que, no seu entender, a ajuda ao árbitro acaba por retirar a emoção ao jogo.

"Queria ficar contente. Não queria perder aquele momento... Não é o tempo que demora... Não sei como vão resolvê-lo, mas o problema é a emoção. Celebras um golo tão bom, com tanta emoção, e depois ficas em silêncio, à espera daquilo... Não tirem isso das pessoas! Porque este é o momento mais importante do futebol", considerou o técnico.Sobre o jogo, a análise foi claramente positiva. "Estou satisfeito com a atuação. O resto não me importa. O que interessa é a forma como eles jogaram. Na primeira parte o Manchester United dominou, não nos deixou sair, pressionando e recuperando a bola bem alto. Sofremos, tivemos problemas, mas ficamos no jogo. Sentimos que ainda podíamos competir e, na segunda parte, conseguimos isso mesmo. Ficamos mais fortes, o ritmo foi nosso. Tivemos intensidade e o jogo mudou. Passou a ser nosso. O United nessa altura teve uma chance no penálti e nós conseguimos travá-lo. Foi um jogo de futebol fantástico", concluiu.