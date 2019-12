Nuno pretendia Natal mais calmo

Nuno Espírito Santo insiste na tecla do superpreenchido calendário do Wolverhampton [quatro jogos entre hoje e dia 1 de janeiro]. "Qualquer jogador ou treinador gostaria de ter tempo para recuperar bem, mas a realidade é esta", salienta o treinador do Wolves, perspetivando um embate complicado esta tarde em Carrow Road: "A tabela classificativa nada significa [o Norwich ocupa o penúltimo lugar]. Todas as equipas são boas, têm uma qualidade elevada. Será um jogo muito duro."