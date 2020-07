Nuno Espírito Santo: «Quero visitar a minha família e não posso»

Tal como José Mourinho, também Nuno Espírito Santo assumiu que as limitações impostas pelo governo britânico às viagens de e para Portugal lhe têm condicionado a vida pessoal, já que não vê a sua família desde maio e que muito provavelmente não o poderá fazer no futuro próximo. Em declarações citadas pelo 'Daily Mail', o técnico português deixa no ar a ideia de que preferia que o futebol não tivesse voltado.





"Quando vais a um estádio e tens todos estes protocolos a seguir, existe medo. E quando olhas para a televisão e vês todos os problemas que temos no mundo, não podes fugir deles. Não sou eu quem decide. Mas o que sentia em março não mudou muito. Continuo a achar que estamos a meio de um grande problema. Nada mudou, mas estou dentro de uma indústria e como funcionário tenho as minhas obrigações. O futebol precisa do futebol e espero que esteja a ajudar", começou por apontar.Ainda assim, o técnico assume que a situação não é fácil para si do ponto de vista pessoal. "Mas ao mesmo tempo, nem toda a gente quer o futebol. Eu quero voltar e visitar a minha família e não posso. Isto não afeta só o futebol, afeta a nossa vida. A nossa liberdade ficou bastante comprometida. Todos têm de tomar as suas próprias decisões quanto à forma como querem viver. Estamos todos ansiosos para perceber como será o futuro".